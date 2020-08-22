الإمارات تنفي ما جاء بتقرير تلفزيوني عن وفاة 5 بعائلة واحدة بكورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّبت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات على ما جاء بتقرير لقناة تلفزيونية محلية وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة بفيورس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

وأضافت أنه تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية. #نلتزم_لننتصر #CommitToWin https://t.co/BOSjrzdh9u

جاء ذلك في تغريدات للهيئة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيه: "نفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث صحة ما تم تداوله في أحد التقارير التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول واقعة وفاة خمسة أفراد من عائلة واحدة نتيجة اصابتهم بفيروس كوفيد-19".

وأضافت الهيئة أنه "تم احالة الأمر إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ويذكر أن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت، الجمعة، عن تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليترفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالدولة إلى 66.193 فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 58.296 ألف حالة.