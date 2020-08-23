دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن الحدود الجغرافية لا تُسقط المسؤولية، مؤكدا وجود "تحمل المسؤولية تجاه كل جماعة بشرية نعرف مشاكلها واخبارها وواجبنا الدفاع عن بلدنا وشعبنا عندما يُعتدى عليهم".

وأضاف نصرالله في كلمة نقلتها قناة المنار التابعة لحزب الله: "هل يستطيع أن يدّعي أحد أن وجودنا داخل حدود جغرافية معينة يسقط عنا المهام والمسؤوليات تجاه الآخرين؟.. لا حدود اللون والعنصر واللغة والجغرافيا والانتماء الديني تسقط الكثير من المسؤوليات علينا تجاه الآخرين.. الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل بالقوة والسلاح والجيوش والمخابرات في كثير من مناطق العالم.. أليست أميركا مطالبة بأن لا تتدخل في شؤون الدول؟"

وتابع نصرالله قائلا: "يطالبون حزب الله بعدم التدخل في الاقليم فيما كل هذه الدول تتدخل بلبنان بأموالها ومخابراتها، أميركا تستطيع أن تشن حروبًا وتسحق عظام الأطفال في اليمن وغيرها وأنت لا تستطيع أن تتكلم كلمة تدين العدوان.. لماذا يحق لكم أن تتدخلوا في شؤون الدول وتشنوا الحروب ولا يحق لنا ولغيرنا أن يمدّ يد المساعدة لهذه الدول المعتدى عليها؟"

ورأى نصرالله أن "هناك الكثير من الجبهات في العالم لسنا مسؤولين أن نكون موجودين فيها بسبب عدم قدرتنا على ذلك.. من لا نستطيع أن نساعده بالمال أضعف الإيمان أن نتألم لألمه أو أن ندعو له ونرفع الصوت ونطالب بحقوقه.. عندما تدعم الشعب الفلسطيني أو تذهب إلى سوريا لتقاتل الجماعات المسلحة الإرهابية، هل هذه مصلحة وطنية كبرى أم لا؟.. نحن مستمرون بالاستعداد للتضحية مهما علت التضحيات".