دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت المغردة السعودية، سعاد الشمري، مقطع فيديو هنأت فيه أفيخاي أدرعي، المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي في عيد ميلاده.

شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية #سعاد_الشمري @SouadALshammary على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي. أنت مثل وقدوة للكثيرين https://t.co/cl7M9X3du3

وقالت الشمري في مقطع الفيديو: "مرحبا من المغردة سعاد الشمري من السعودية إلى المغرد أفيخاي أدرعي، المغرد الجميل الذي دائما يكتب لنا آيات قرآنية وأحاديث ويستنبط من عقيدتنا كمسلمين ما يدعو للسلام والتعايش والتسامح ويبارك لنا في كل مناسبة سواء دينية أو مناسبة وطنية ويملك حساب جميل، حساب يدعو للتسامح والسلام بغض النظر عن وظيفته التي يجب أن يكون بها.."

وتابعت الشمري قائلة: "بمناسبة عيد ميلاده حابة أقول لك كل عام وانت بخير، وأتمنا أن هذه الأعوام القادمة وهذه السنة الجديد تكون سنة سلام على شعبينا وعلى جميع شعوب المنطقة.."

من جهته أعاد أفيخاي أدرعي نشر فيديو الشمري على صفحته الرسمية بتويتر، رادا بتعليق كتب فيه: "شكرًا جزيلًا للصديقة السعودية سعاد الشمري على المعايدة الخاصة بمناسبة عيد ميلادي.. أنت مثل وقدوة للكثيرين.."