الحوثيون: مقتل زعيم داعش في اليمن وعدد من قادة التنظيم   

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زعمت جماعة الحوثيين أنها قتلت زعيم تنظيم داعش في اليمن، رضوان محمد حسين قنان المُكنى بـ"أبو الوليد العدني"، إضافة إلى عدد من قادة التنظيم، وذلك خلال عملية نوعية في منطقة قيفة بمحافظة البيضاء (وسط البلاد).

ونقلت قناة "المسيرة"، المُقربة من الجماعة، عن مصدر أمني قوله إن "أحد تلك العناصر الإجرامية أقدم على تفجير نفسه عند التماس مع قوات الأمن، تلا ذلك تبادل لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 3 من الأجهزة الأمنية، ومقتل زعيم تنظيم داعش، "ومن كانوا إلى جواره من القيادات الإجرامية".

وأوضح المصدر أن العملية "سبقها جهد استخباري ومتابعة حثيثة خلال العملية العسكرية التي نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مديريتي القريشية وولد ربيع".

وقال المصدر الأمني إنه جرى إطباق الحصار على ما يسمى زعيم تنظيم داعش في اليمن، قبل أن تبدأ الاشتباكات عقب رفضهم تسليم أنفسهم.

وأشار المصدر إلى أن القوة الأمنية عثرت على عبوات وأحزمة ناسفة كانت مخزنة في الوكر، الذي فرت إليه قيادات التنظيم.