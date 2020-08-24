مصر.. النيابة تأمر بضبط متهمين بالاعتداء جنسيًا على فتاة بفندق فيرمونت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة في مصر، الاثنين، بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت في 2014.

كما أمرت النيابة المصرية، حسب بيان لها، بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وأوضحت النيابة أن قرارها جاء بعدما أجرت تحقيقاتها، التي شملت سؤال الفتاة المجني عليها وعددٍ من الشهود، مؤكدة أنه جار استكمال التحقيقات.

وفي 5 أغسطس آب، صدر قرار النيابة بالتحقيق في الواقعة عقب تلقيها كتابًا من المجلس القومي للمرأة، يتضمن شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس بشأن عدد من الأشخاص عليها جنسيًّا في 2014، في فندق فيرمونت.

ويأتي ذلك في غضون موجة نسائية للتعبير ضد الانتهاكات الواقعة بحق النساء في مصر، من بينها هذه القضية.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت شبكات التواصل الاجتماعي طيف من الشهادات لفتيات روايات حول تعرضهن لاعتداءات، أغلبها وقع في السنوات الأخيرة. وتتدرج من التحرش إلى الاعتداء والاغتصاب الجنسي.