بومبيو: ملتزمون بتفوق إسرائيل العسكري ودعم الإمارات في مواجهة إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده ملتزمة بـ"التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة"، وكذلك دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات عسكرية للدفاع عن نفسها في مواجهة تهديدات إيران، وذلك في إطار تعليقه على اتفاق السلام المبرم بين الإمارات وإسرائيل.

واعتبر بومبيو، في المؤتمر الصحفي، أن اتفاق السلام "الإماراتي الإسرائيلي"، "خطوة مهمة في الشرق الأوسط"، فيما أكد رئيس وزراء إسرائيل، أن "دولًا أخرى في المنطقة قد تنضم لاتفاقات السلام معنا"، بحسب تعبيره.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، بجهود إسرائيل، في مواجهة قرار مجلس الأمن الذي رفض تمديد حظر الأسلحة على إيران، مؤكدًا أن إدارة الرئيس ترامب، لن تسمح بامتلاك إيران لأي أسلحة نووية.

وأكد مايك بومبيو، الذي بدأ، جولة شرق أوسطية، تشمل السودان والبحرين والإمارات بالإضافة إلى إسرائيل، أن بلاده حريصة على مساعدة إسرائيل وكافة دول العالم في جهود مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كان مصدر مطلع، قال إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سيلقي خطابًا مسجلًا من القدس، لإلقاء الضوء على إنجازات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملف السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن الكلمة المسجلة ستعرض في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأوضح المصدر المطلع، أن خطاب وزير الخارجية مايك بومبيو في المؤتمر الوطني الجمهوري، المقرر الأسبوع الجاري، سيستغرق 4 دقائق، وسوف يسلط الضوء على ما تعتبره الإدارة، إنجازات السياسة الخارجية للرئيس ترامب، بما في ذلك الموقف من الصين، والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط خاصة فيما يتعلق باتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات، وتعزيز حلف شمال الأطلسي، والسعي إلى حلول دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وفيما يتعلق بالجزء الخاص بالشرق الأوسط من خطاب بومبيو، قال المصدر إن بومبيو سيلقي الضوء على نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، بالإضافة إلى الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي.