السعودية تسمح لمواطنيها وأسرهم ومرافقيهم بالعودة برا من 4 دول مجاورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، عن السماح بدخول مواطنيها وأفراد أسرهم من غير السعوديين والعمالة المنزلية المرافقة لهم، إلى أراض المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة، بعد الإغلاق الذي كان مفروضا لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية العامة للجوازات إنه تقرر السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم) والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم، من غير السعوديين، للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية.

وأكدت مديرية الجوازات على ضرورة إحضار شهادة فحص PCR لغير السعوديين بنتيجة سلبية من فيروس كورونا "كوفيد- 19" ولا يكون قد مضى عليها أكثر من 48 ساعة.

وحددت المديرية العامة للجوازات 4 منافذ للدخول في المرحلة الأولى هي: الخفجي والرقعي والبطحاء وجسر الملك فهد، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

ويوجد منفذا الخفجي والرقعي على الحدود بين السعودية والكويت، ويربط منفذ البطحاء السعودية بالإمارات وسلطنة عُمان فيما يربط جسر الملك فهد السعودية بالبحرين، ولدى السعودية حدود مباشرة مع العراق والأردن شمالا، والكويت والبحرين وقطر والإمارات شرقا، وسلطنة عُمان واليمن جنوبا، مما يعني أن الدخول لأراضي المملكة في المرحلة الأولى مسموح من الكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.