دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الجزائر تنظيم استفتاء على مشروع تعديل الدستور في 1 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال البيان، الذي نشرته هيئة الإذاعة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون استقبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، الإثنين.

وأشار البيان إلى أن شرفي قدم عرضًا لـ"تبون" عن الاستعدادات الجارية بشأن تنظيم الاستحقاقات الانتخابية الُمبرمجة، بداية من لاستفتاء على مشروع تعديل الدستور.

وبموجب تعديلات الدستور المُزمعة، سيحصل رئيس الحكومة والبرلمان على صلاحيات إضافية لإدارة شؤون البلاد.

وقصرت التعديلات فترات الرئاسة على ولايتين فقط.

وفي فبراير شباط 2019، اندلعت احتجاجات في الجزائر اعتراضًا على ترشح الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري إنه "دستور جديد"، بينما ترفض قوى معارضة ذلك، وتعتبره تعديل على دستور البلاد الموروث منذ 20 عامًا، في إشارة لحقبة بوتفليقة.

ومُنعت المظاهرات في الجزائر منذ مارس أذار الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.