دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، التصريحات التي أدلى بها عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي الحاكم في السودان، حول منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليهما بين مصر والسودان والخاضعتان للسيادة المصرية.

وقال علاء مبارك، في تغريدة عبر حسابه على تويتر مرفقا معها مقطع فيديو للبرهان، إن "اتفاقية ترسيم الحدود عام ١٨٩٩ توضح الحدود المصرية السودانية وتثبت أن منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصرى".

الفريق البرهان (ونرفع علم السودان فى حلايب وشلاتين !)اتفاقية ترسيم الحدود عام ١٨٩٩ توضح الحدود المصرية السودانية و تثبت ان منطقة حلايب وشلاتين مصرية تقع داخل نطاق القطر المصرى ، ياريت حد يفهم الاخ ده ان حلايب وشلاتين ارض مصرية وتخضع للسيادة المصرية و بلاش النفخة الكدابة دي🤔 https://t.co/8Tlz9o5Gs4

وأضاف علاء مبارك باللهجة العامية المصرية: "يا ريت حد يفهم الأخ ده أن حلايب وشلاتين أرض مصرية وتخضع للسيادة المصرية وبلاش النفخة الكدابة دي"، على حد تعبيره. بينما لم يصدر أي تعليق رسمي مصري بعد على تصريحات البرهان.

وكان البرهان قد أعلن، في كلمة له الإثنين بمناسبة العيد الـ66 للجيش السوداني، أن "القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أرض السودان"، وقال: "حقنا ما بنخليه ولن نتراجع عنه ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان في حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.