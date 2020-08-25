أول تعليق من الأزهر على سحب مشروع قانون دار الإفتاء المثير للجدل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب الأزهر بسحب البرلمان المصري مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، الاثنين، بعد اعتراض علني لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وصفه بأنه ذا "عوار دستوري"، ويهدد "استقلاله".

وقال الأزهر، في حسابه عبر تويتر، إنه يشيد بخطوة سحب مشروع القانون "بعد ثبوت مخالفته للدستور وتعارضه مع اختصاصات الأزهر الدستورية والقانونية".

وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون بشكل نهائي، الاثنين. ويوم الأحد، طلب شيخ الأزهر حضور الجلسة العامة في حال أصرَ البرلمان على إقراره، مُحذرًا من "عوار دستوري" له.

وفي بيانه الصادر بعد وقف التصويت على القانون، اعتبر الأزهر أن المناقشات حول مشروع قانون دار الإفتاء تعد "مظهرًا صحيًا" من مظاهر الحياة النيابية المصرية.

وقال الأزهر إن "الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة دائمًا على الحفاظ على الأزهر وعلى تقديم كل الدعم والمساندة له لأداء رسالته في نشر الوسطية والتسامح".

وسبق أن أعرب مجلس الدولة في مصر تحفظه على مشروع قانون دار الإفتاء، واعتبره مخالفًا للدستور المصري.