إغلاق كامل لأول مرة في غزة بعد اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا

القدس (CNN)-- فرضت السلطات في قطاع غزة، إغلاقًا كاملًا لمدة 48 ساعة، وذلك بعد اكتشاف 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، من نفس العائلة، في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

وتعد الحالات الأربع، هي أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في القطاع، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت حركة حماس التي تدير القطاع، في بيان لها، الثلاثاء، إن "هذه هي المرة الأولى التي يتم رصد إصابات بفيروس كورونا بين سكان غزة، منذ تفشي الوباء في ديسمبر كانون الأول الماضي 2029".

يأتي الإغلاق في فترة تصاعد التوتر بين غزة وإسرائيل، بعد شهور من الهدوء النسبي، حيث استأنفت الحركات المسلحة في القطاع إطلاق البالونات المتفجرة والحارقة، كما أطلق نشطاء صواريخ في اتجاه جنوب إسرائيل، فيما قصف الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحركة حماس التي تدير القطاع، ومواقعها العسكرية، بنيران الطائرات والدبابات.