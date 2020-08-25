دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المبعوث الأمُمي للسلام في منطقة الشرق الأوسط، نيكولاي مالدينوف، إن الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل تسليم الوقود المدعوم من قطر إلى غزة، للمساعدة في تفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

تصريحات مالدينوف جاءت عبر تغريدة لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو)، الثلاثاء، التي نقلت عنه قوله إنه بعد مع الأخبار القادمة من رصد حالات جديدة لفيروس كورونا في غزة، فإن الأمم المتحدة طلبت من إسرائيل السماح بتسليم الوقود المُمول من قطر، خشية حدوث أزمة صحية كبيرة.

.@nmladenov: Yesterday, after hearing the news of the new #COVID19 cases in #Gaza, the @UN asked #Israel to reinstate the delivery of #Qatar|i funded fuel for the Strip in order to help prevent a major health crisis. #SecurityCouncil

يأتي هذا في وقت قالت تقارير إسرائيلية إن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، من المحتمل أن يصل إسرائيل خلال الساعات المقبلة قبل أن يتوجه إلى قطاع غزة.

وذكر غال برغر، وهو صحفي في قناة Kan News التابعة لهيئة البث الرسمية في إسرائيل، أن السفير القطري قد يصل إسرائيل الليلة، حاملا معه منحة مالية إلى قطاع غزة، جزء منها سيكون لصالح تمويل مشروعات للأمم المتحدة.

وأشار غال برغر، عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع أن تستمر المساعدات القطرية المقدمة إلى غزة حتى مارس أذار المقبل، في محاولة لتهدئة التوترات الناجمة عن إطلاق البالونات المحترقة في غلاف غزة.

ويوم الاثنين، أعلنت حكومة حماس في غزة تطبيق حظر تجول لمدة يومين، بداية من فجر الثلاثاء، بعد تسجيل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا في مخيم للاجئين.