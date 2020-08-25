بعد استقالة حكومة دياب.. كيف سيبدو مستقبل لبنان؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الثلاثاء، أنه لن يترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر الغضب الشعبي عقب الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وأسفر عن عشرات القتلى وآلاف المصابين.

وقال الحريري، في بيان، إنه "يشكر كل من طرح اسمه لتشكيل الحكومة"، مضيفا: "أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول".

واعتبر الحريري أن "بعض القوى السياسية ما زالت في حالة إنكار شديد لواقع لبنان واللبنانيين"، مؤكدا أن "الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان للقيام بالإصلاحات".

وأضاف الحريري أن "المدخل هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته لاستشارات نيابية ملزمة والإقلاع عن بدعة التأليف قبل التكليف".

وأكد الحريري أنه سيعمل مع كتلة تيار المستقبل على تسمية "من يروا فيه الكفاءة والقدرة على تشكيل الحكومة القادمة". وقال: "سنراهن أن تكون الحكومة قادرة شكلا ومضمونا على القيام بمهمة إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الاصلاحات وفتح المجال أمام أصدقائنا في المجتمع الدولي للوقوف بجانب لبنان".

ورأى الحريري أن "الاهتمام الدولي بلبنان وعلى رأسه مبادرة الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون قد تكون الفرصة الأخيرة لبناء مدينة بيروت والقيام بالإصلاحات".