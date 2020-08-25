"25 وزيرًا منهم 9 نساء".. المشيشي يعلن تشكيل حكومة تونس الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم رئيس الحكومة التونسية المُكلَف هشام المشيشي، مقترح تشكيله الوزاري الجديد، إلى الرئيس قيس سعيد، منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء.

وقال المشيشي إن وزارته عبارة "حكومة كفاءات مُستقلة" يبلغ قوامها 25 وزيرًا، منهم 9 نساء، و3 كتاب دولة.

وتعهد المشيشي، خلال مؤتمر صحفي بدار الضيافة بقرطاج، بأن تكون حكومته مُستقلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنها ستعمل على التعاون والتفاعل مع كل مكونات المشهد البرلماني وكافة مكونات الطيف السياسي في البلاد.

وفي 25 يوليو تموز الماضي، كلف الرئيس التونسي وزير الداخلية هشام مشيشي بتشكيل الحكومة جديدة، عقب استقالة سلفه إلياس الفخفاخ تحت ضغط البرلمان، الذي عمل على سحب الثقة منه بسبب تورطه في شبهة تضارب المصالح.

وحكومة المشيشي هي الثانية في عهد الرئيس قيس سعيد. وكانت حكومة الفخفاخ قد بقيت لمدة 5 أشهر.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان التونسي على منح الثقة لحكومة المشيشي.