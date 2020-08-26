دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل ضوئية قرب السياج الفاصل على الحدود مع لبنان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية إن القنابل في أجواء المنطقة المقابلة لبلدتي حولا وميس الجبل، تزامنا مع تحليق مُكثف للطائرات المسيرة فوق السياج الفاصل، مكان إلقاء القنابل المضيئة.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي عاود إطلاق قنابل مُضيئة فوق منطقة ميس الجبل، لافتة أن هناك تمشيط واسع النطاق بـ"الأسلحة الرشاشة" من قبل قوات إسرائيلية على الحدود.

وأوضحت الوكالة أن إطلاق القنابل المُضيئة جاء بعد سماع صوت انفجار على الحدود مع لبنان.

وفي سياق متصل، قال الجيش اللبناني، في بيان، مساء الثلاثاء: إن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، في تمام الساعة 3:55، ونفذت طيرانا دائريًا فوق مناطق الجنوب اللبناني، ثم غادرت الأجواء الساعة 10:45 من فوق بلدة يارون.

وتابع بيان الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية مماثلة خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ميس الجبل "ثم غادرت الأجواء الساعة 12.00 من فوق بلدة عيترون".

بينما ذكرت قناة "المنار"، التابعة لحزب الله اللبناني، أن "20 قذيفة فسفورية حارقة سقطت على الأراضي اللبنانية".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه بعد "حادث أمني في شمال إسرائيل، تم إخبار سكان المنارة، ومارغاليوت، ومسغاف، ويفتاح، ومالكيا، بوقف النشاط في الأماكن المفتوحة والبقاء في منازلهم بالقرب من المأوى"، إضافة إلى متابعة التحديثات الأمنية ذات الصلة.

Following a security incident in northern Israel, residents in Manara, Margaliot, Misgav Am, Yiftach & Malkia have been told to: - stop activity in open areas - remain in their homes close to shelter - keep informed of relevant security updates We are prepared to defend Israel.

ومنذ مقتل أحد عناصر حزب الله في غارة إسرائيلية قرب مطار دمشق، في 20 يوليو تموز الماضي، تشهد منطقة الحدود حالة من التوتر.

ومساء السبت الماضي، أعلن حزب الله إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان.