دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدان مجلس الوزراء السعودي "بشدة" إطلاق جماعة الحوثيين في اليمن "طائرات مفخخة دون طيار"، وصواريخ باليستية تجاه مناطق سكنية داخل المملكة.

وقال المجلس، في اجتماعه برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، إن الضربات الحوثية تستهدف "الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأقر مجلس الوزراء السعودي، خلال الاجتماع، مجموعة من القرارات، من أبرزها الموافقة على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 51 ).

كما وافق المجلس على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95، في شأن حماية الأجور لعام 1949، والموافقة على اتفاقية المنظمة رقم 120، المُتعلقة بالقواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964 .

وقرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء إدارة عامة للترجمة، وتشكيل لجنة للتحكيم في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ترتبطان بنائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية.

بجانب الموافقة على تحويل البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية إلى مركز باسم "المركز الوطني للتنمية الصناعية "، والموافقة على تنظيمه.

