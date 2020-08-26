مجلس الأمن: لا يمكن تنفيذ طلب أمريكا استئناف العقوبات ضد إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، ديان تريانشاه دجاني، إنه لا يمكن تنفيذ طلب الولايات المتحدة إعادة العقوبات المفروضة على إيران بموجب تفعيل آلية العقوبات السريعة.

وقال دجاني، في خلال جلسة المجلس يوم الثلاثاء، إنه لا يوجد توافق بين الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة) تجاه طلب أمريكا تفعيل آلية العقوبات السريعة، وأنه لا يمكن اتخاذ إجراء في هذا الشأن، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية.

وجاء تعقيب دجاني، في معرض رده على طلب مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبيزيا، أن يوضح موقفه من الطلب المُقدم من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي.

وقال رئيس مجلس الأمن: "تلقيت رسائل من عدد كبير من الدول الأعضاء. من الواضح لي أن هناك عضوًا واحدًا له موقف واحد من هذه القضية"، بينما تختلف وجهات نظر عدد كبير من الدول الأعضاء "وبالتالي، لا يمكن للرئيس اتخاذ المزيد من الإجراءات".

وفي وقت سابق، فشلت أمريكا في تمرير مشروع قرار طرحته من أجل تمديد حظر الأمم المتحدة المفروض على إيران بشأن الأسلحة (ينتهي في منتصف أكتوبر تشرين الأول المقبل)، في اجتماع مجلس الأمن الدولي.