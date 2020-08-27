بفيديو دعائي.. جيش مصر يعلن بدء القبول بالكليات الحربية

بين جيشي مصر وتركيا.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الدفاع المصرية مقطع فيديو دعائي "برومو" لإعلان بدء قبول دفعات جديدة من المنتسبين في الكليات والمعاهد العسكرية.

وفيما يتعلق بقدرات الجيش المصري، صنفه موقع غلوبال فاير باور، المتخصص في رصد قوة الجيوش بالمرتبة الأولى عربياً والتاسع عالمياً، بآخر تحديث للعام 2020 لافتا على أن مجموع الأفراد العسكريين بالجيش المصري يبلغ 1.329 مليون شخص، عدد الجنود العاملين (الذين يُعرّفهم الموقع بالمستعدين للقتال) هو 454.3 ألف، في حين يبلغ عدد الجنود الاحتياطيين 875 ألفاً.

عدد طائرات سلاح الجو بمختلف أنواعها هو 1.132 ألف طائرة، تضم 337 مقاتلة و427 طائرة هجومية و260 طائرة نقل و46 طائرة هليكوبتر هجومية.

يمتلك الجيش 4.11 ألف دبابة و13.95 ألف من المركبات القتالية المدرعة و889 من المدفعيات ذاتية الحركة و1.48 ألف من قاذفات الصواريخ.

كما لدى مصر 319 قطعة بحرية متنوعة، ضمنها 5 غواصات و23 سفينة حربية.

وننوه هنا إلى أن مستوى التطور التكنولوجي والحداثة يلعبان دوراً كبيراً في تحديد قدرات الجيوش، وليس عدد القطع والأفراد المنخرطين فقط.