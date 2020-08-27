إسرائيل تُذّكر بفيديو لملكة جمال العراق والرد على وصفها بـ"الخائنة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو ذكرت فيه بالتصريحات التي أدلت بها سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة وردها على وصفها بـ"الخائنة".

"لدفاعي عن السلام، ينعتوني بالخائنة" ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتكشف عن الإعلام المتحيز الذي يخدم الكراهية بل وإرهاب حماس في لجنة حقوق الإنسان. لا تفوتوا هذا الفيديو. @RealSarahIdan @hrw_ar https://t.co/2VL2nHlACB

جاء ذلك في تغريدة لصفحة إسرائيل بالعربية حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "’لدفاعي عن السلام، ينعتوني بالخائنة‘.. ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتكشف عن الإعلام المتحيز الذي يخدم الكراهية بل وإرهاب حماس في لجنة حقوق الإنسان.. لا تفوتوا هذا الفيديو".

ويذكر أن عيدان أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019 على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة حماس الفلسطينية بالإرهابية، وتلقت تهديدات بالقتل.

عيدان كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة في 2017 إثر نشرها صورة "سيلفي" مع نظيرتها الإسرائيلية على هامش مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة، وقالت إنها تلقت تهديدات بالقتل وقتها.