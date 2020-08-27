إسرائيل تُذّكر بفيديو لملكة جمال العراق والرد على وصفها بـ"الخائنة"

الشرق الأوسط
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صورة أرشيفية لملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان
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شاهد.. "تهديدات" بقتل ملكة جمال العراق بعد صورة سيلفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو ذكرت فيه بالتصريحات التي أدلت بها سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة وردها على وصفها بـ"الخائنة".

جاء ذلك في تغريدة لصفحة إسرائيل بالعربية حيث قالت في تعليق على مقطع الفيديو: "’لدفاعي عن السلام، ينعتوني بالخائنة‘.. ملكة جمال العراق تدافع عن إسرائيل وتكشف عن الإعلام المتحيز الذي يخدم الكراهية بل وإرهاب حماس في لجنة حقوق الإنسان.. لا تفوتوا هذا الفيديو".

ويذكر أن عيدان أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2019 على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة حماس الفلسطينية بالإرهابية، وتلقت تهديدات بالقتل.

عيدان كانت قد تعرضت لانتقادات واسعة في 2017 إثر نشرها صورة "سيلفي" مع نظيرتها الإسرائيلية على هامش مشاركتهما في مسابقة ملكة جمال الكون بالولايات المتحدة، وقالت إنها تلقت تهديدات بالقتل وقتها.

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