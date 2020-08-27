موسكو، روسيا (CNN)—قال الجيش الروسي إنه حذر من تحركات موكبه العسكري في شرق سوريا، قبل المواجهة مع القوة الأمريكية، وفقا لما جاء في بيان لـCNN من وزارة الدفاع الروسية.

وذكر البيان أن ذلك جاء وفقا لما ورد في اتصال هاتفي بين قائد القيادة العامة للأركان بروسيا، الجنرال فاليري غيراسموف مع نظيره الأمريكي، الجنرال مارك ميلي.

وذكر البيان أن "غيراسموف لفت نظر الجانب الأمريكي إلى إطلاع القيادة المشتركة لقوات التحالف الدولي ضد الإرهاب، مسبقا ووفق ما تقتضيه الإجراءات الحالية، بمرور موكب الشرطة العسكرية الروسية".

وقالت مصادر عسكرية أمريكية لـCNN إن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا إثر المواجهة مع الموكب الروسي، في حين قال أحد المصادر أن الإصابات وقعت بعد أن اصطدمت إحدى المركبات الروسية بصورة متعمدة على ما يبدو بالمركبة الأمريكية الأمر الذي تسبب بإصابات "من نوع ارتجاجات"، ووفقا للتقارير الأولية فإن الإصابات لحقت بأربعة عسكريين أمريكيين.

وأضاف المصدر أن طائرة مروحية روسية حلقت على ارتفاع منخفض وسريع فوق المنطقة، في تكتيك تستخدمه القوات العسكرية غالبا لتشتيت القوات على الأرض.