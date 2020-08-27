تقرير من إعداد منن خاطر، ضمن برنامج تدريبي في CNN بالعربية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت "جامعة الناس" الأمريكية للتعليم عن بعد تلقيها 4 آلاف ملف تقديم حتى الآن منذ إطلاق برنامج إدارة الأعمال باللغة العربية الشهر الماضي.

وأطلقت "جامعة الناس" (University of the People) البرنامج الناطق باللغة العربية كأول برنامج من نوعه للتعليم عن بعد معتمد من واشنطن، ويستهدف البرنامج بشكل خاص اللاجئين والنازحين من سوريا واليمن وليبيا والعراق.

وقالت هدى الجاك، مديرة البرنامج العربي بالجامعة، لـCNN بالعربية: "خلال العامين الماضيين، لم يستطع 125 ألف طالب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية"، وأضافت: "منذ إطلاق البرنامج العربي الشهر الماضي تلقينا 4 آلاف ملف تقديم".

ويشمل برنامج "جامعة الناس بالعربي" الذي سيبدأ في أيلول سبتمبر / المقبل تخصص إدارة الأعمال.

وأوضحت الجاك أن "تخصص إدارة الأعمال هو الأكثر طلباً بين الدول العربية، لذا قررنا أن نبدأ به، وسنستمر في مراقبة الطلب في المنطقة لإضافة المزيد من التخصصات".

وبحسب المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، فإن 3% فقط من اللاجئين يستطيعون الحصول على تعليم جامعي. ودعت المفوضية في تقرير نشرته العام الماضي إلى المساعدة العاجلة لتوسيع نطاق البرامج التعليمية المتاحة.

وقال أوين ماكلويد، مدير قسم المرونة والحلول في المفوضية في تصريحات سابقة إن "الحصول على تعليم عالي يمكن أن يغير حياة الكثيرين. فهو يخلق فرصاً للاجئين والنازحين لم تكن موجودة، ليستطيعوا كسب العيش وتأمين مستقبلهم وتفعيل دورهم في المجتمع".

بعد تخرجها من أحد معاهد دمشق، قررت هالة الزيات، 26 عاما، السفر للخارج لإتمام دراستها. وبعد سفرها إلى تركيا، وجدت منحة "جامعة الناس" للطلبة السوريين فسارعت بالتقديم.

وقالت الزيات، في بيان نشرته الجامعة، إن "جامعة الناس تغير المعتقدات السائدة حول التعليم العالي بحيث يمكن أن يصبح افتراضياً بشكل لا يتعارض مع مسؤوليات الحياة الأخرى".

ولا يستهدف برنامج اللغة العربية للجامعة اللاجئين فقط، بل أيضا جميع الطلاب الناطقين بالعربية الذين يواجهون صعوبات في الحصول على درجة جامعية، خاصة من الجامعات الأمريكية، بما فيهم الموظفين والأمهات وغيرهم، دون اشتراط سن معين.

وقال طلال حمو من سوريا، 37 عاما، في تصريحات نشرتها الجامعة وهو عائل لأسرة من 5 أفراد، إن "الجامعة توفر فرصة للدراسة بأقل المتطلبات"، مشيرا إلى أن "إطلاق برنامج اللغة العربية يمثل نجاحا كبيرا لأنه يزيل عقبة اللغة الإنجليزية عند الكثير من الطلاب".

جامعة الناس هي أول جامعة غير هادفة للربح معتمدة تم تأسيسها في الولايات المتحدة عام 2009 بهدف حصول المزيد من الطلاب على تعليم جامعي عالي الجودة عبر الإنترنت. واستطاعت الجامعة خلال العقد الماضي الوصول إلى أكثر من 35 ألف طالب من مختلف دول العالم.

وقالت الجاك لـCNN: "نحن حريصون جداً على مقدار الأموال التي نخصصها للوصول الطلاب أو اللاجئين أو غيرهم". وأضافت: "نعتمد بشكل أساسي على التواصل من خلال القنوات التقليدية والإنترنت وتوصيات الطلاب الحاليين. كما نعتمد أيضا على التوعية من خلال المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض مع اللاجئين".

وعلى الرغم من أن الجامعة غير هادفة للربح، استطاعت التعاقد مع عدد كبير من المحاضرين المرموقين. ويحصل المحاضرون على منحة فخرية بعد الانتهاء من تدريس المادة.

وأكدت الجاك أن "معظم المحاضرين يأتون إلينا ولا يغادرون"، وتابعت "الحقيقة أنهم يأتون إلينا إيمانا منهم برسالة الجامعة في توفير فرصة للحصول على تعليم عالي ويبقون معنا من أجل مساعدة الطلاب".