داخلية مصر تعلن القبض على محمود عزت القيادي بالإخوان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الجمعة، عن إلقائها القبض على محمود عزت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين و"القائم بأعمال المرشد" في الجماعة.

وقالت الداخلية في بيان نقلته بوابة الأهرام: "ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان مختبئًا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس".

وكان موقع حزب الحرية والعدالة الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قد نشر تقريرا عن علاقة عزت بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قائلة أن الأخير كان "زميله في هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، ومرافقه في دعوة الإخوان، وزميله في الإعداد للثورة والحفاظ عليها.." وأن علاقة عزت بمرسي "امتدت على مدار أكثر من ثلاثين عاما، منذ عودته من الولايات المتحدة بعد حصوله على الدكتوراه".

ويذكر أن محمود عزت وصل لمنصب القائم بأعمال المرشد العام للإخوان العام 2013، عقب اعتقال السلطات المصرية للمرشد، محمد بديع، ولم تقدم الجماعة أي معلومات عن المكان الذي يوجد فيه أو الطريقة التي يدير فيها شؤون الجماعة.