دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، على مقطع فيديو نشره الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، الخميس، والذي طالبه بالاستماع إلى التصريحات التي يدلي بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ضد السعودية، قبل توجيه الانتقادات.

يا طوني نحن لا نقبل الإساءة والتعميم ضد الشعب اللبناني، لكن مادمت تتحدث بهذا الكلام فسؤالي لك ألم تسمع ما يقوله حسن نصر الله ضد السعودية والإعلام التابع له والسياسيين الموالين له فنحن هنا لا نتحدث عن مواطن بسيط بل شخصيات إعلامية وسياسية أم أنه أصابك الصم ولم تسمع هذه الإساءات😌 https://t.co/GJLrRmxgfe

وقال الإعلامي اللبناني في تصريح لـCNN بالعربية: "أنا فوجئت أن هذا الفيديو عاد للتداول، هذا الفيديو عمره 3-4 سنوات، من برنامج قديم، وكان ردا على شخص يوتيوبر سعودي هاجم الشعب اللبناني والسوري والفلسطيني والأردني وشملهم ولم يقل مثلا بعض أو جزء، قال الشعوب في هذه الدول شعوب نصابين وحرامية وحثالة ولم يترك صفة سيئة إلا وأطلقها عليهم ويجب عدم توظيفهم وتشغيلهم وهؤلاء لا يصلحوا إلا لأن يكونوا طباخين.."

وتابع خليفة قائلا: "بهذا الكلام الصادر عن يوتوبر معروف، وقتها استفزني الموضوع ومن محبتي ألا يصدر عن شخص سعودي مثل هذا الكلام طلبت من سعادة السفير أن يطلب من هذا الشخص الاعتذار على التعميم.. أفاجأ أنه وبعد 4 سنوات راجعين ومكررين الفيديو وربطه ممكن بقصة الزميل جاد غصن مع أنه لا علاقة لي بالمواقف، لم اتحدث بالسياسة، وحتى في هذا الفيديو كنت أقول نحن نحترم ونكن كل المحبة والتقدير للمملكة ولحكامها ولأهلها، ولكن هم أخذوا ما يريدونه من الفيديو.."

وأضاف: "بعد 4 سنوات في ناس على قدر وقيمة تتفاعل مع هذا الفيديو ويقولوا لم تسمعوا أحزاب وسياسيين عندكم في لبنان تهاجم المملكة؟ نعم سمعت، ولكن أنتم ما سمعتم أكمن مرة أنا طلعت ودافعت واعترضت على مهاجمة الدول الشقيقة العربية التي تحتضن أبنائنا وفيها جاليات بمئات الآلاف من اللبنانيين الذين يعملون فيها؟.. أنا مشكلتي كانت مع هذا الشخص (اليوتوبر) دون سواه".

وكان الأمير سطام قد نشر تغريدة، الخميس، معلقا على مقطع فيديو للإعلامي اللبناني: "يا طوني نحن لا نقبل الإساءة والتعميم ضد الشعب اللبناني، لكن ما دمت تتحدث بهذا الكلام فسؤالي لك ألم تسمع ما يقوله حسن نصر الله ضد السعودية والإعلام التابع له والسياسيين الموالين له فنحن هنا لا نتحدث عن مواطن بسيط بل شخصيات إعلامية وسياسية أم أنه أصابك الصم ولم تسمع هذه الإساءات.."