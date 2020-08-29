دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خطبة دينية في البحرين يظهر فيها شخص وهو يدلي بتصريحات يتعدى بها على صحابة النبي محمد ووجه فيها إهانات إلى شخصية تعتبر رمزا لدى طوائف إسلامية أخرى.

وزارة الداخلية البحرينية، ردت في بيان، قائلة: "تعقيبا على مقطع مصور متداول بالواقعة، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية.."

وأضافت أن الشخص الموقوف "تعدى على الصحابة الكرام وأهان علناً، رمزاً أو شخصاً، موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، الأمر الذي يعد ارتكاباً للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات، فضلاً عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي".

وأضافت الداخلية البحرينية في بيانها أنه "قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة".