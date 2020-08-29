أول تعليق من نتنياهو على قرار رئيس الإمارات بشأن البضائع الإسرائيلية

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أنور قرقاش لـCNN: لدى إسرائيل فرصة لخلق ثقة حقيقية مع اقتصاد عربي كبير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، ترحيبه بقرار رئيس دولة الإمارات بإلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا في التغريدة نفسها: "هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما"، على حد تعبيره.

أرحب بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين. هذه هي خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما.

وكان قد أصدر رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قرار بإلغاء العقوبات المفروضة على مخالفي قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، السبت.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل لاتفاق على "التطبيع الكامل" في 13 أغسطس/آب الجاري، على أن تستأنف الرحلات التجارية بينهما خلال الأيام القليلة المقبلة.