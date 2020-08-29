تلفزيون تركيا ينشر فيديو "معجزة" بكيفية نجاة طفل سوري سقط من بناية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت قناة TRT عربية، التركية الرسمية، مقطع فيديو لمصير طفل سوري سقط من نافذة بناية ليسقط بحضن شخص كان يجلس أسفلها دون أن يصاب أي منهما.

الصحافة التركية وصفت ما حصل بـ"المعجزة".. طفل سوري يسقط من بناء مرتفع وينجو بأعجوبة من موت محقق بسبب سقوطه على شاب كان يجلس أسفل البناية في ولاية #غازي_عنتاب جنوب #تركيا https://t.co/KBcX185DjK

جاء ذلك في مقطع فيديو من كاميرا مراقبة نشرته القناة التركية على صفحتها الرسمية بتويتر، حيث قالت بتعليق: " الصحافة التركية وصفت ما حصل بـ’المعجزة‘.. طفل سوري يسقط من بناء مرتفع وينجو بأعجوبة من موت محقق بسبب سقوطه على شاب كان يجلس أسفل البناية في ولاية غازي عنتاب جنوب تركي".

ويظهر في مقطع الفيديو جلوس شخص مع آخرين حول طاولة فيما بدى أنه مقهى، قبل لحظات من سقوط الطفل الذي استقر في حضنه قبل أن يسقط الاثنان على الأرض وسط هرع الموجودين حوله لمساعدتهما، ليقف الشخص بعدها بصورة يظهر فيها مصدوما في حين تحرك الطفل وجلس.

مقطع الفيديو الذي عرضته القناة التركية لم يحتوي على الصوت الأصلي للواقعة واستبدل بصوت موسيقى، ولم تقدم أي تفاصيل إضافية عن الطفل أو أسرته.