دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، إن مقاتلاتها اعترضت 6 طائرات حربية يونانية من طراز "إف 16"، وأبعدتها عن نطاق أنشطة أنقرة للتنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن بيان للوزارة، فإن أنظمة رادار القوات الجوية التركية رصدت إقلاع 6 طائرات حربية يونانية من جزيرة كريت، الخميس، وتوجهها إلى مناطق تابعة لإدارة جمهورية قبرص.

وأوضح البيان أن مقاتلات تركية من طراز "إف 16" اعترضت الطائرات اليونانية جنوب غربي جزيرة قبرص، عقب اقترابها من منطقة أعلنت أنقرة إخطار "نافتكس" الخاص بأنشطتها البحرية فيها.

ونشرت الدفاع التركية مقطع فيديو، قالت إنه للحظة اعتراض طائرات يونانية وإبعادها. وأكدت أنها "تواصل العمل بتصميم غير محدود لحماية" حقوق ومصالح تركيا.

وتشهد منطقة شرق البحر المتوسط حالة من التوتر بين تركيا واليونان، في غضون السباق على احتياطات الطاقة.

ويوم الجمعة، كشف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل أن الاتحاد سينظر في فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاعها في شرق البحر المتوسط ​​مع اليونان وقبرص، مُحذرا من إمكانية مناقشة المزيد من "الإجراءات التقييدية" ضد أنقرة في قمة المجلس الأوروبي المقبلة في سبتمبر أيلول المقبل.

وفي مطلع أغسطس آب الجاري، وقعت مصر واليونان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما، وهو ما وصفته تركيا بأنه "باطل".

وفي 27 نوفمبر تشرين الماضي، وقعت أنقرة وحكومة الوفاق الليبية اتفاقا مماثلا، سعت تركيا بموجبه لتوسيع أنشطتها في البحر المتوسط. وهو ما قُوبل باعتراض من القاهرة وأثينا.