دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، إلى إعلان لبنان دولة مدنية، مؤكدا أن النظام في البلاد يحتاج إلى تغيير ومشددا على ضرورة الإصغاء لمطالب الشباب الذين يتظاهرون ضد الطبقة الحاكمة.

وقال عون في كلمة وجهها للبنانيين في الذكرى المئوية لتأسيس لبنان: "اليوم لبنان في أزمة غير مسبوقة، حيث انفجرت تراكمات عقود في السياسة، في الاقتصاد، في المال وفي الحياة المعيشية. فهل حان الوقت للبحث بصيغة جديدة أو باتفاق جديد؟".

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا: "شباب لبنان ينادون بالتغيير، أصواتهم تصدح في كل مكان تطالب بتغيير النظام، فهل نصغي إليهم؟ هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجلهم ولأجل مستقبلهم أقول: نعم حان الوقت".

وتابع عون قائلا: "إن النظام الطائفي القائم على حقوق الطوائف وعلى المحاصصة بينها كان صالحاً لزمن مضى، ولكنه اليوم صار عائقاً أمام أي تطورٍ وأي نهوضٍ بالبلد، عائقاً أمام أي إصلاح ومكافحة فساد، ومولداً للفتن والتحريض والانقسام لكل من أراد ضرب البلد".

وأضاف الرئيس اللبناني قائلا: "نعم، هناك حاجة لتطوير النظام اللبناني، لتعديله، لتغييره.... سمّوها ما شئتم، ولكن الأكيد أنّ لبنان يحتاج الى مفهوم جديد في إدارة شؤونه، يقوم على المواطنة وعلى مدنية الدولة".

ودعا عون إلى إعلان لبنان دولة مدنية متعهدا بـ"الدعوة إلى حوار يضم السلطات الروحية والقيادات السياسية"، حتى التوصل "الى صيغة مقبولة من الجميع، تُترجم بالتعديلات الدستورية المناسبة"، حسب قوله.