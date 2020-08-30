مكافأة رسمية مصرية للطالب المتفوق "بائع الفريسكا" على شواطئ الإسكندرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للطالب المتفوق الذي يعمل ببيع "الفريسكا" على الشواطئ في مدينة الإسكندرية في مصر، الأمر الذي علقت الحكومة المصرية على الأمر معلنة مكافأة له.

داخل طب.. طالب ثانوية حاصل على 99.6 % يبيع فريسكا على البحر #صدى_البلد #البلد https://t.co/OaQIQLC8vt

ونشرت قناة صدى البلد المصرية مقطع الفيديو الذي أثار تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشاب اسمه ابراهيم تفوق في الثانوية العامة وحصل على 408.5% في الثانوية العامة بنسبة 99.4% رغم ظروفه الصعبة لأنه يعمل إلى جانب الدراسة ويبيع الفريسكا مع أبيه على شواطئ الإسكندرية، وفقا لتقرير نشره التلفزيون المصري الرسمي.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تواصل مع "نموذج للشباب المكافح من المتفوقين في الثانوية العامة ووعده بمنحة دراسية مجانية بطب الاسكندرية بناءً على طلبه"، وفقا لما صرح به حسام عبدالغفار المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وذكر تقرير التلفزيون المصري أن "الوزير قد بادر بالاتصال بإبراهيم على التليفون وظل يتابعه رغم انشغال الخط حتى تواصل معه وعرض عليه طب جامعة الجلالة أو طب الاسكندرية لكن الشاب فضل طب محافظته ليكون الى جوار أسرته ووافق الوزير فورا ووعد بإرسال خطاب لرئيس جامعة الاسكندرية بالتكفل بمنحة كاملة لإبراهيم، بشرط أن يحافظ على التفوق ".