في اتصال هاتفي.. أول محادثات بين وزيري الزراعة في الإمارات وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرت وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات، مريم بنت محمد المهيري، الجمعة، اتصالا هاتفيا بنظيرها الإسرائيلي ألون شوستر، وعقدت معه أول محادثات ثنائية حول تعزيز التعاون بين الدولتين على الصعيد الزراعي والمائي، حسب بيان إعلامي تلقت CNN نسخة منه.

وجاء في البيان أن الوزيرين أكدا على "ضرورة الاستثمار في فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين نتيجة معاهدة السلام. ويأتي هذا اللقاء استكمالا للجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم الأخوة الإنسانية ومبادئ التسامح والتعايش السِلمي في منطقة الشرق الأوسط".

وتعهد الجانبان بـ"التعاون في المشاريع التي تتناول الأمن الغذائي والمائي التي تمثل أولوية كبيرة في كل من دولة الإمارات ودولة إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من المجالات ذات الصلة وعلى رأسها البحث والتطوير، وتربية الأحياء المائية، والتقنيات الزراعية، وغيرها"، حسب البيان.

واتفق الوزيران على " تحديد نقاط للتواصل المباشر بين المكتبين الوزاريين من أجل تعزيز العمل المشترك والمضي قدماً في إعداد برنامج تعاون متكامل"، وفقا للبيان.