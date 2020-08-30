أدرعي: دبابات الجيش الإسرائيلي أغارت على مواقع لحماس في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، عن تنفيذ دبابات إسرائيلية لغارة ضد مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فجر الأحد.

أغارت دبابات جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة #حماس جنوب قطاع #غزة. وذلك ردًا على مواصلة اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم. https://t.co/569HuBdGAZ

جاء ذلك في تغريدة لأردعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أغارت دبابات جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة. وذلك ردًا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم".

وفي سياق منفصل، كان مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، قد أصدر بيانا، الأحد، قال فيه: "تتابع رئاسة الحركة وبشكل حثيث الأوضاع الجارية في قطاع غزة على صعيد الاتصالات والوساطات التي تقوم بها العديد من الأطراف في إطار العمل على كسر وإنهاء الحصار عن القطاع".

وأضاف: "يؤكد رئيس الحركة ثقته بالدور المصري والدور القطري والجهد الذي يقوم به الآن الأخ السفير محمد العمادي في إطار جهود الوساطة، وما زال رئيس الحركة وقيادتها خاصة في قطاع غزة يجرون الاتصالات، ونبذل الجهود لتحقيق إرادة شعبنا في إنهاء هذا الحصار، وتخليص القطاع من أثاره الكارثية، سيما مع دخول كورونا إلى داخل غزة".