(CNN)-- قالت منظمة العفو الدولية إن قوانين العمل الجديدة في قطر تعد "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنها دعت البلاد إلى "المضي قدمًا في هذه الإصلاحات" يوم الأحد.

وأعلنت قطر، الأحد، عن قوانين تحدد مبادئ توجيهية للحد الأدنى للأجور وتسمح للعمال المهاجرين بتغيير وظائفهم دون إذن صاحب العمل.

ووصفت منظمة العفو الدولية هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة"، لكنها دعت قطر إلى "المضي قدمًا في هذه الإصلاحات، بما في ذلك إلغاء تهمة الفرار، للتأكد من أن حقوق جميع العمال محمية بالكامل".

وتقول المنظمة إنه في ظل القوانين الجديدة، يمكن للعمال تغيير وظائفهم دون إذن من صاحب العمل، إلا أن "الإصلاحات لم تلغ قدرة أصحاب العمل على توجيه اتهامات جنائية" بالفرار "ضد العمال الذين يتركون وظائفهم دون إذن".

وأضافت المنظمة أن أرباب العمل "سيظلون مسؤولون أيضًا عن تجديد وإلغاء تصاريح إقامة عمالهم، وبالتالي الاحتفاظ بسلطة كبيرة على موظفيهم".

وقالت العفو الدولية، في بيانها: "تعد هذه الإصلاحات تطورًا إيجابيًا، لكن السلطات القطرية لديها المزيد من العمل لإنهاء الإساءة المنهجية للعمال المهاجرين"، مُضيفة: "مع تطبيق هذه القوانين الجديدة، ندعو قطر إلى تنفيذ آليات تفتيش وشكاوى قوية للسماح للعمال الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان بالوصول بسرعة إلى العدالة والإنصاف".