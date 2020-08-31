الدفاع المدني في دبي: وفاة شخص نتيجة اندلاع حريق في أحد المباني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الدفاع المدني في إمارة دبي عن وفاة شخص نتيجة اندلاع حريق بمبنى في منطقة المدينة العالمية الثانية، الإثنين، وفقا لبيان تلقته CNN.

وقال الدفاع المدني في بيانه: "في الساعة 04:31 من صباح اليوم ورد بلاغ من شخص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق".

وأضاف الدفاع المدني في دبي في البيان: "وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث...وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي، وتبين إن الحريق ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز".

وأعلن الدفاع المدني في الإمارة عن وفاة شخص نتيجة تداعيات الحريق مؤكدا أن فرقه نجحت بالسيطرة على الحريق خلال 33 دقيقة وسلمت الموقع لشرطة الدبي لإجراء التحقيقات، وفقا للبيان.