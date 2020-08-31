أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) –وصفت حركة حماس الفلسطينية الرحلة التجارية الأولى لطائرة إسرائيلية من تل أبيب إلى أبوظبي، الإثنين، بـ"الطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني" و"الخيانة" لما وصفتها بـ"مقاومة الشعب".

وقالت الحركة في بيان أصدرته الإثنين: "يصر حكام أبو ظبي على الاستمرار في خطيئة التطبيع بتوقيع اتفاقية العار مع الكيان الصهيوني، ومن خلال الترجمة العملية لتنفيذ رحلة "رسمية" من "تل أبيب" باتجاه أبو ظبي، عبر الأجواء السعودية، والتي تأتي في ظل تصاعد الجرائم الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تعزيز الاستيطان وسرقة الأرض تنفيذا لمخطط الضم والتهجير، وتشديد الحصار الظالم والتصعيد العسكري المستمر على قطاع غزة الصامد"، على حد تعبيرها.

وأضافت حماس في بيانها: "إن هذه الزيارة تشكل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وتكريسا للاحتلال، وخيانة لمقاومة الشعب، وتآمرا على نضاله"، حسب تعبيرها.

وأكدت الحركة في البيان نفسه على ما يلي: "إن إصرار حكام الإمارات لن يغير اتجاه التاريخ، ولن يصنع الوجود والقبول للاحتلال في وعي الشعوب، ولن يحرف البوصلة، وسيبقى خيار إنهاء الاحتلال البغيض وتحقيق حرية فلسطين خيارا استراتيجيا مجمعا عليه، ولن يفلح في تزييف وعي الشعوب العربية عامة، وشعب الإمارات خاصة تجاه الموقف من العدو الصهيوني المركزي"، حسب قولها.

وختمت حماس بيانها بالقول: "إننا نحذر من الاستمرار في هذا الطريق وتداعياته على الأمن القومي العربي، والحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، ونطالب حكام أبو ظبي بالتراجع الفوري عن هذه الاتفاقية المشينة، كما نطالب الشعوب العربية وكل قواها السياسية والثقافية باتخاذ مواقف عملية في التصدي لهذه المؤامرة، وعمل كل ما يلزم لاستعادة الدور القومي في الدفاع عن فلسطين وعروبتها"، على حد تعبيرها.

وكانت قد توصلت الإمارات لاتفاقية على "التطبيع الكامل" مع إسرائيل وبدأت بتطبيق خطوات الاتفاقية عبر استقبال أول رحلة تجارية بين الدولتين في التاريخ الإثنين.