دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، مقطع فيديو صوره زوجها، جاريد كوشنر، من داخل الطائرة التي توجهت من إسرائيل إلى الإمارات، الإثنين، وعلقت على الرحلة بوصفها بـ"التاريخية".

ويظهر في المقطع الذي نشرته إيفانكا، كوشنر ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبيرت أوبراين، بينما يجلسان داخل الطائرة ويصور الأول الفيديو بطريقة "السيلفي" في الوقت الذي يتحدث فيه قائد الطائرة.

ويشرح قائد الطائرة بالمقطع أن الرحلة ستمر فوق الأجواء السعودية ما سيجعل مدتها 3 ساعات و20 دقيقة، في الوقت الذي يظهر فيه كوشنر وأوبراين في سعادة غامرة.

وعلقت إيفانكا عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، على هذ المقطع قائلة: "صُنع التاريخ... جاريد والمستشار أوبراين على متن أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، على حد تعبيرها.

History Made! #BTS Jared and NSA O’Brien on the 1st commercial flight ever between Israel and the United Arab Emirates! 🇮🇱🇦🇪🇺🇸 https://t.co/kdAHHtsRCs

وكان قد ترأس كوشنر الوفد الأمريكي إلى الإمارات على متن الرحلة التابعة لشركة العال الإسرائيلية والتي حطت في مطار الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الإثنين.