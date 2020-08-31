لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجه كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، الشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لسماحه بعبور طائرة العال الإسرائيلية الأجواء السعودية خلال رحلتها "971 LY" من تل أبيب في إسرائيل إلى العاصمة الإمارتية أبوظبي، الإثنين.

وقال كوشنر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده فور وصوله على رأس وفد أمريكي وآخر إسرائيلي على متن أول رحلة بين إسرائيل والإمارات: "نود أن نتوجه بالشكر ولي العهد السعودي لسماحه بمرور الرحلة عبر الأجواء السعودية".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر تغريدة قالت فيها: "الرحلة التاريخية من إسرائيل إلى الإمارات دخلت المجال الجوي الإماراتي بعد مرورها فوق المجال الجوي السعودي هذه هي أول رحلة طيران تجارية على الإطلاق بين البلدين"، على حد تعبيرها.

الرحلة التاريخية من إسرائيل 🇮🇱 إلى الإمارات 🇦🇪 دخلت المجال الجوي الإماراتي بعد مرورها فوق المجال الجوي السعودي 🇸🇦. هذه هي أول رحلة طيران تجارية على الإطلاق بين البلدين https://t.co/EjQdDtZBvF

وفي سياق متصل، أكد كوشنر خلال المؤتمر الصحفي أنه يحمل رسالة أمل للفلسطينيين مشددا على ضرورة العودة للحوار وأكد على أن مستقبل المنطقة يجب ألا يبقى مرهونا بالماضي، على حد قوله.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبيرت أوبراين، إن الإمارات وإسرائيل ستتبادلان السفراء وستتعاونان في مجالات عدة، وأكد التوصل للاتفاق تم بفضل "شجاعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، على حد قوله

وكانت قد وصلت أول رحلة تجارية بين الإمارات وإسرائيل إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وكان على رأس الوفدين كوشنر وأوبراين ومائير بن شبات، وحملت الرحلة اسم "LY 971" في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي لدولة الإمارات.