تحدث عن "سلام من نوع آخر".. نتنياهو يتصل بقائد الطائرة الإسرائيلية فور وصولها إلى أبوظبي

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
تحدث عن "سلام من نوع آخر".. نتنياهو يتصل بقائد الطائرة الإسرائيلية فور وصولها إلى أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا بقائد طائرة شركة العال الإسرائيلي التي حطت في أبوظبي فور وصولها إلى وجهتها، الإثنين، وتحدث عن فتح الباب أمام "سلا من نوع آخر".

ونشر المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يتحدث هاتفيا إلى قائد الطائرة وكشف ما قاله له.

وترجم جندلمان ما قاله نتنياهو، في تغريدة نشر ها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أشاهدكم الآن وأنفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة".

وكانت قد حطت أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات في مطار أبوظبي، الإثنين، وكان على متنها وفد أمريكي وآخر إسرائيلي.

نشر