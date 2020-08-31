لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي اتصالا هاتفيا بقائد طائرة شركة العال الإسرائيلي التي حطت في أبوظبي فور وصولها إلى وجهتها، الإثنين، وتحدث عن فتح الباب أمام "سلا من نوع آخر".

ونشر المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي، أوفير جندلمان، مقطع فيديو يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يتحدث هاتفيا إلى قائد الطائرة وكشف ما قاله له.

وترجم جندلمان ما قاله نتنياهو، في تغريدة نشر ها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أشاهدكم الآن وأنفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة".

رئيس الوزراء نتنياهو اتصل بربان الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في إبو ظبي وقال للبعثة: أشاهدكم الآن وأنفعل كثيرا لمشاهدة طائرة إسرائيلية في أبو ظبي. إنكم على وشك فتح الباب أمام سلام من نوع آخر ألا هو السلام الذي سيجلب الاستثمارات والسياحة وثمار السلام لشعبينا وللمنطقة. https://t.co/rv6TXnHwIM

وكانت قد حطت أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى الإمارات في مطار أبوظبي، الإثنين، وكان على متنها وفد أمريكي وآخر إسرائيلي.