نتنياهو: وجهنا دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله بـ"البساط الأحمر"

الشرق الأوسط
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نتنياهو: وجهنا دعوة لوفد إماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله بـ"البساط الأحمر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن دولته وجهة دعوة للوفد الإماراتي لزيارتها مشيرا إلى أن إسرائيل ستستقبل الوفد بـ"البساط الأحمر".

ونقلت وزارة الخارجية تصريحا لنتنياهو قال فيه: "عندما رأيت الطائرة الإسرائيلية وهي تطير فوق السعودية وتهبط في أبو ظبي وعندما رأيت أعلامنا ترفرف هناك، تأثرت وشعرت بفخر عظيم"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "وجهنا دعوة للوفد الإماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله على بساط أحمر"، حسب تعبيره.

وكانت قد وصلت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات حملت وفدا إسرائيليا وآخر أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر وروبيرت أوبراين.

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