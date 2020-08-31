لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن دولته وجهة دعوة للوفد الإماراتي لزيارتها مشيرا إلى أن إسرائيل ستستقبل الوفد بـ"البساط الأحمر".

ونقلت وزارة الخارجية تصريحا لنتنياهو قال فيه: "عندما رأيت الطائرة الإسرائيلية وهي تطير فوق السعودية وتهبط في أبو ظبي وعندما رأيت أعلامنا ترفرف هناك، تأثرت وشعرت بفخر عظيم"، على حد تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "وجهنا دعوة للوفد الإماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله على بساط أحمر"، حسب تعبيره.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "عندما رأيت الطائرة الإسرائيلية 🇮🇱 وهي تطير فوق السعودية 🇸🇦 وتهبط في أبو ظبي 🇦🇪 وعندما رأيت أعلامنا ترفرف هناك، تأثرت وشعرت بفخر عظيم. وجهنا دعوة للوفد الإماراتي لزيارة إسرائيل وسنستقبله على بساط أحمر" https://t.co/sy5aCJOKp8

وكانت قد وصلت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات حملت وفدا إسرائيليا وآخر أمريكيا برئاسة جاريد كوشنر وروبيرت أوبراين.