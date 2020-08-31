مذيع CNN من مطار الرئاسة بأبوظبي: لحظة تاريخية للعلاقة بين الإمارات وإسرائيل

لحظة وصول الوفدين الأمريكي والإسرائيلي إلى أبوظبي على متن أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى الإمارات

قائد الطائرة المتجهة من إسرائيل إلى الإمارات: أكثر رحلاتي إثارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة وصفتها بـ"التاريخية" لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ورئيس الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى أبوظبي الإثنين وكبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر.

وكتبت الخارجية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "صورة تاريخية تجمع في أبو ظبي رئيس الوفد الإسرائيلي مائير بن شبات ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وغاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب".

صورة تاريخية تجمع في أبو ظبي رئيس الوفد الإسرائيلي مائير بن شبات ووزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وغاريد كوشنير كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب @24emirates24 https://t.co/dOWFdGe1Om

وكانت قد وصلت طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية، الإثنين، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي على متن الرحلة "LY 971" والتي كانت الرحلة التجارية الأولى بين إسرائيل والإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء الاتفاق الذي توصلت له الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية بهدف الوصول إلى "تطبيع كامل" للعلاقات بين الجانبين.