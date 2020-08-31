أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن ثقته بأن جميع دول العالم ستعترف بإسرائيل لكنه رفض الكشف عن هوية الدولة التي ستتوصل لاتفاقية تطبيع للعلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات.

وقال بومبيو في حوار إذاعي إن زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض للمنطقة والتي تأتي بعد أسبوع من زيارته تأتي في إطار البناء على العمل الذي قامت به الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي روايته المضللة جول موقف إدارة أوباما من قضايا الشرق الأوسط وأعاد التأكيد على أن ما قامت به إدارة ترامب ساهم في تهيئة المناخ المناسب للسلام والاستقرار.

وأكد بومبيو على أن أمريكا تعترف بحق إسرائيل بأن تكون عاصمتها القدس وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، رغم المستوطنات في تلك المنطقة تشكل خرقا للقانون الدولي وتواجه معارضة من حلفاء واشنطن.

ورأى وزير الخارجية الأمريكي أن كل تلك الخطوات ساهمت بتهيئة الظروف المناسبة للسلام بالإضافة إلى فرض الضغط على إيران ما دفع دول الخليج للتأكد من أن الخطوة الصحيحة هي عقد اتفاقيات التطبيع من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف بومبيو قائلا: "نحن نريد الخير للشعب الفلسطيني ولكن تححت مظلة ريؤة الرئيس للسلام"، في إشارة إلى خطة الإدارة للسلام في المنطقة.