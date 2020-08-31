التحالف باليمن: سقوط شظايا على مطار أبها بعد اعتراض مُسيرة "مُفخخة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن العقيد تركي المالكي، إن التحالف اعترض وأسقط طائرة بدون طيار "مُفخخة"، مساء الأحد، أطلقها الحوثيون "بطريقة مُتعمدة وممنهجة" لاستهداف المسافرين في مطار أبها السعودي.

وأوضح المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه نتيجة لعملية اعتراض الطائرة تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها.

وأشار الناطق باسم التحالف في اليمن إلى أنه لا توجد إصابات أو أضرار بالمدنيين، من مسافرين وعاملين بالمطار.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع الحوثيين، مؤكدًا أنه "سيتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي"، حسب قوله.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُستهدف فيها مطار أبها، فسبق أن قصفه الحوثيون بصواريخ أدت إلى إصابة 26 مدنيًا.

وفي سياق متصل، قال المالكي إن قوات التحالف البحرية دمرت مساء الأحد زورقا مفخخًا ومسيّرًا عن بعد، أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة اليمنية للقيام "بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر".