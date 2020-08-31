شرطة أبوظبي تُعلن وفاة شخصين نتيجة انفجار في أحد مطاعم الإمارة

الشرق الأوسط
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شرطة أبوظبي تُعلن وفاة شخصين نتيجة انفجار في أحد مطاعم الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقي شخصان حتفهما في انفجار ناتج عن خطأ في تأمين تمديدات الغاز وقع في مطعم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، الإثنين، حسبما ذكر المكتب الإعلامي للإمارة.

وقالت شرطة أبوظبي حسبما نقل المكتب إن انفجارا حدث في مطعم يقع في شارع الشيخ راشد بن سعيد ما أدى لمقتل شخصين أحدهما كان في موقع الحادث ولقي حتفه مباشرة في حين كان الآخر يمر بمحاذاة المطعم وتوفي نتيجة سقوط قطعة إسمنتية عليه.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات كشفت أن سبب الحادثة يعود لخطأ في تأمين تمديدات الغاز في المطعم ما تسبب بتسربه بعد إنهاء عملية التعبئة الدورية.

وكانت قد أعلنت شرطة العاصمة الإماراتية أن الحادثة أسفرت عن إصابات طفيفة ومتوسطة وأكدت أنها أخلت سكان المبنى مشيرة أن جميعهم بخير.

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