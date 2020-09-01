خلفان لـCNN: الإخوان لم يعلقوا على علاقات أردوغان بإسرائيل.. والسواد الأعظم من شعب الإمارات مؤيد

خلفان يرد لـCNN على ربط اتفاق السلام بدعم نتنياهو أو حملة ترامب.. ويؤكد: الاتفاق يبطل كل المزاعم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استغرب نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، الانتقاد الذي وجهه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأبوظبي بسبب وصول أول رحلة قادمة من إسرائيل مشيرا إلى أن 60 رحلة أسبوعيا تجري بين تركيا وإسرائيل.

وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "60 رحلة اسبوعيا من اسرائيل الى تركيا...لم يقل اردوغان لماذا يحدث ذلك ..رحلة واحدة من اسرائيل الى ابوظبي يقول اردوغان كيف يقبلون في ابوظبي ذلك".

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلا في التغريدة نفسها: "انا شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية..لكن مثل تجارة اردوغان بها لم ار"، عل حد تعبيره.

60 رحلة اسبوعيا من اسرائيل الى تركيا...لم يقل اردوغان لماذا يحدث ذلك ..رحلة واحدة من اسرائيل الى ابوظبي يقول اردوغان كيف يقبلون في ابوظبي ذلك..انا شفت متاجرين بالقضية الفلسطينية..لكن مثل تجارة اردوغان بها لم ار.

وتابع خلفان في تغريدة أخرى قائلا: " عندما يركب الغرور رأس انسان ما يعطي نفسه نفخة أكثر ما تستحق"، عل حد قوله.

عندما يركب الغرور رأس انسان ما يعطي نفسه نفخة أكثر ما تستحق.

وكانت قد وصلت أول رحلة تجارية إلى أبوظبي قادمة من تل أبيب في إسرائيل الإثنين، وكان على رأسها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر ووفد إسرائيل برئاسة مائير بن شبات.