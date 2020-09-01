رغم التوترات في شرق المتوسط.. أردوغان: التنقيب مستمر وننتظر أنباء سارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتطلع لتلقي أخبار سارة بخصوص أعمال التنقيب التي تقوم بها شرقي المتوسط، وذلك على الرغم التوترات بسبب أنشطة تركيا، على خلفية رفض اليونان وقبرص ومصر لأنشطة أنقرة في تلك المنطقة.

وأضاف أردوغان، حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية الأناضول، الاثنين، أن "اكتشاف 320 مليار متر مكعب من الغاز في البحر الأسود أظهر خصوبة ما تحت المياه، "ننتظر أنباء سارة من بحارنا هذا العام".

وتابع الرئيس التركي، أن "سفينة الريس عروج (Oruç Reis) تواصل أعمال المسح والتنقيب بكل عزيمة شرق المتوسط، وآمل أن نتلقى أخبارا سارة"، بحسب تعبيره، مشددًا على أن "تركيا مصممة على الدفاع عن حقوق شعبها وحقوق القبارصة الأتراك في البحار إلى آخر مدى"، وفقًا للأناضول.

وأوضح "لن نتهاون مطلقا تجاه أعمال القرصنة وقطع الطرق في بحري إيجة والمتوسط فنحن لا نأكل حقوق أحد ولا نسمح بهضم حقوقنا"، "لا يمكن لأحد أن يحبس بلادنا صاحبة أطول ساحل بالبحر المتوسط في نطاق شواطئ أنطاليا (التركية)".

وتابع أردوغان قائلا، "أنصح الذين يستعرضون عضلاتهم ضد تركيا بتحريض من المستعمرين القدماء أن يقرأوا تاريخهم القريب مجددا".

وتشهد منطقة شرق المتوسط، توترات كبيرة، على خلفية أنشطة التنقيب التركية وسط اعتراضات من اليونان وقبرص، فيما أعلنت دول أوروبية (فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص)، القيام بمناورات عسكرية في تلك المنطقة، وطالبت تركيا بعدم التصعيد الذي قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية، في الوقت الذي تقول فيه تركيا إنها تدعم الحوار، معتبرة أنها لا تتعدى على حقوق أي من دول تلك المنطقة.