دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه لم يعد إلى لبنان للموافقة على اسم ما (في إشارة إلى رئيس الحكومة) مؤكدا أن هذا ليس دور فرنسا، في الوقت الذي أكد فيه أن القوى السياسية أبلغته أن تشكيل الحكومة الجديدة سيستغرق 15 يوما.

وقال ماكرون في كلمة له: "لم أعد إلى لبنان للموافقة على اسم ما هذا ليس دور فرنسا"، في إشارة إلى اتهامه بالتدخل في تسمية رئيس الحكومة المكلف.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، التزما أمامه بتشكيل الحكومة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن القوى السياسية أكدت أن تشكيل الحكومة سيتم خلال 15 يوما.

وأكد ماكرون أنه سينظم مؤتمرا آخر لدعم لبنان في النصف الثاني من أكتوبر/تشرين أول المقبل بهدف تقديم الدعم من جانب عدد من الدول للبنان بعد تفجير مرفأ بيروت.

وجدد الرئيس الفرنسي التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دولي في حادثة المرفأ مشددا على أهمية تحقيق العدالة للبنانيين.