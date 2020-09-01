من مسجد الشيخ زايد.. المتحدث باسم نتنياهو يشرح ملخص زيارة الإمارات

الشرق الأوسط
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من مسجد الشيخ زايد.. المتحدث باسم نتنياهو يشرح ملخص زيارة الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، رسالة تلخص ما جرى خلال الزيارة الإسرائيلية-الأمريكية إلى الإمارات، وذلك في كلمة له من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

وقال جندلمان في مقطع فيديو نشرته الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) إن الوفد الإسرائيلي وقع مذكرة تعاون مع الإمارات في مجال المصارف وأكد أن دولته تتطلع لمزيد من مذكرات التعاون مع أبوظبي في مجالات السياحة والطيران والتجارة.

ووجه المتحدث باسم نتنياهو شكره للشعب الإماراتي على حفاوة الاستقبال مشيرا إلى أن هذه زيارته الأولى إلى الإمارات وعبر عن تطلعه للقاء آخر قريب.

وجاءت كلمة جندلمان من داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، والذي كان قد زاره من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، عام 2019.

وكانت قد وصلت أول رحلة تجارية من إسرائيل إلى أبوظبي، الإثنين، وكان على رأسها كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، ووفد إسرائيلي برئاسة مائير بن شبات.

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