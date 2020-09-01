دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف متحدث حزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان)، عمر جليك، اليونان بأنها باتت "دولة قرصنة" شرق المتوسط، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية الثلاثاء.

وقال جليك: "اليونان باتت دولة قرصنة في شرق المتوسط وتسعى لأمور أكبر من حجمها"، على حد قوله.

وأضاف المتحدث باسم العدالة والتنمية قائلا للمسؤولين اليونانيين: "إن كنتم تبحثون عن محاور موثوق فليس هناك أفضل من تركيا"، على حد تعبيره.

وتطرق جليك للدور الفرنسي شرق المتوسط قائلا: "إذا كان الرئيس الفرنسي "يعلن خطوطا حمراء في جرفنا القاري ووطننا الأزرق فإننا نعيد تلك الخطوط إليه""، على حد قوله.

وتابع المتحدث باسم حزب أردوغان قائلا: "ليس لدى الفرنسيين ما يمكنهم تحقيقه من خلال جلبهم مقاتلات "رافال" إلى شرقي المتوسط، أو إجراء مناورات مع قبرص الرومية، النتيجة ستكون هزيمة شديدة للحكومة اليونانية"، على حد قوله.