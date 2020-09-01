دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، صباح الثلاثاء، إن أمرًا ملكيًا قد صدر بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن الفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز، إلى التقاعد والتحقيق معه على خلفية وقائع فساد.

وأضافت "واس" أنه إلى جانب إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف فإنه تم إعفاء (ابنه) نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي، من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع السعودية إلى التحقيق.

وجاء الأمر الملكي بناء على ما أحيل من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع السعودي، إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، بحسب ما أوردته "واس".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إلى أن وقائع الفساد ترتبط بالفريق فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.