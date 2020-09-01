سانا: مقتل جنديين سوريين وإصابة 7 في قصف صاروخي إسرائيلي  

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قُتل جنديان سوريان وجُرح 7 آخرين في قصف صاروخي إسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري لـ"سانا"، إن إسرائيل نفذت، في تمام الساعة 22.40 مساءً، ضربات صاروخية من اتجاه هضبة الجولان على مواقع عسكرية سورية تقع في جنوب العاصمة دمشق.

وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت "معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".

وأضاف أن الضربات الجوية الإسرائيلية أدت "إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية".