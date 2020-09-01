اجتماع إماراتي إسرائيلي لبحث فرص التعاون في مجال الاستثمار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى "مكتب أبوظبي للاستثمار" و"استثمر في إسرائيل" نقاشات مشتركة لوضع خطة تهدف إلى تأسيس علاقات تعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وسيدرس الطرفان "مجالات التعاون ذات المنافع المتبادلة والاستفادة من فرص الشراكات والاستثمارات بين الشركات من إسرائيل وأبوظبي، مع التركيز بشكل خاص على مجالات الابتكار والتكنولوجيا"، وفقا لوام.

وعلق مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، طارق بن هندي: "تعتبر إمارة أبوظبي مركزا إقليميا رائدا للأبحاث والتطوير، وتحتضن قطاعات تكنولوجية مزدهرة، بالإضافة إلى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط ما يؤهلها للتعاون البناء والفعال مع أهم المؤسسات الإسرائيلية المعنية بالابتكار"، وفقا لوام.

وأكد هندي على "عمق التزام "مكتب أبوظبي للاستثمار" بمساعدة الشركات حول العالم على تأسيس أعمالها وتنميتها في إمارة أبوظبي

من جانبها، علقت الرئيس التنفيذي لـ "استثمر في إسرائيل"، زيفا إيغر: "يسرنا الإعلان عن هذا التعاون التاريخي بين هيئة الترويج للاستثمار في إسرائيل ونظيرتها في إمارة أبوظبي.. و يشترك الطرفان بالرؤى الهادفة إلى بناء علاقات تجارية استثمارية دولية وناجحة بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة"، على خد تعبيرها.